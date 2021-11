L’initiative d’incrimination du colonialisme se heurte a des “ralentisseurs” au Parlement!

Le MSP y insiste, la majorité temporise

Les partis de la majorité a l’Assemblée populaire nationale (APN) ont refusé de soutenir l’initiative portant incrimination du colonialisme proposée par le MSP faute de consensus national.

Le chef du groupe parlementaire FLN, Sid-Ahmed Tamamri a expliqué a Echorouk que les députés s’étaient mis d’accord pour aller de l’avant pour un examen global dudit texte de loi et l’étudier sous divers aspects “politique, économique, juridique et historique”.

Pour lui, le MSP s’est précipité car les députés avaient demandé du temps pour mieux cerner le dossier qui n’est pas, selon lui, une sorte de réaction mais une loi a adopter et qui est au même titre que le dossier ayant trait a la mémoire nationale.

Tamamri a rappelé également que sa formation était la première a proposer ce projet de loi qui n’a pas vu le jour, selon lui, pour plusieurs considérations car il n’est pas l’apanage de la classe politique mais concerne le peuple, le gouvernement et toutes les institutions du pays.

“Nous ne voulons pas utiliser ce dossier important lié a la mémoire a des fins précises mais nous souhaitons qu’il soit a la hauteur de notre question”, a-t-il insisté.

Abondant dans le même sens, Larbi Safi, dirigeant et porte-parole du RND a jugé, lui, qu’un tel projet de loi était une question nationale qui implique et le peuple et la classe politique qui doit d’abord obtenir un consensus national.

“Il a fallu de prime abord, estime-t-il, élargir le débat autour de cette question et une coordination pour l’enrichir au niveau du Parlement en arrivant aux leaders du parti qui vont ensuite se prononcer la-dessus”.

Pour lui, il y a nécessité de présenter ce projet de manière sereine de sorte d’atteindre les objectifs escomptés loin des obstacles et d’entraves susceptibles de remettre tout a la case départ”.

En revanche, Ahmed Sadouk, chef du groupe parlementaire MSP a affirmé que l’ensemble des députés –toutes obédiences confondues- avaient pourtant la conviction de la nécessité de relancer dans les plus brefs délais le projet de loi criminalisant le colonialisme, “mais on a été surpris par la demande des groupes parlementaire de revenir a la case départ et réclamer plus de temps”.

Asma Bahlouli / Traduit par: Moussa. K.