L’Islam en France au regard d’un rapport français!

A quelques semaines des élections présidentielles, l’IFOP a mené pour ELNET France une étude interrogeant les Français sur leur rapport a l’Islam, a la laïcité et a la menace terroriste. Ces thématiques sont en effet au cœur des discours de certains candidats a l’élection présidentielle comme Eric Zemmour et Marine Le Pen.

Les Français évaluent toujours très majoritairement la menace terroriste comme élevée (79%, dont 27% « très élevée »). Le nombre de victimes, heureusement peu élevé a chaque attaque, vient renforcer la « fait-diverisation » du phénomène. Ainsi, l’évaluation de la menace décroît sur le plus long terme depuis les attentats de novembre 2015, son point culminant (68% des Français évaluaient alors la menace terroriste comme « très élevée ») et aujourd’hui (-51 pts).

Suite a certains attentats plus violents ce sentiment a connu des recrudescences ponctuelles, comme après les attentats de Nice et Saint-Etienne-du-Rouvray (65%) et plus récemment l’assassinat de Samuel Paty (51%). A noter que cette perception de la menace terroriste dépend fortement du positionnement politique des personnes interrogées.

En effet, près de la moitié des sympathisants Reconquête (45%) et Rassemblement national (56%) considèrent toujours comme « très élevée » la menace terroriste islamiste dans notre pays. A l’inverse, les proches de la France Insoumise (14%), du Parti socialiste (21%), d’EELV (18%) et LREM (17%) semblent davantage relativiser cette menace.

L’islamisme est perçu comme un danger pour la République par plus des trois-quarts des Français (77%), un niveau qui croît avec l’âge (53% chez les 18-25 ans et 90% chez les 65 ans et plus). Pour autant, ce danger que représente l’islamisme pour la République est perçu comme sous-estimé par les différents acteurs, majoritairement par le personnel politique (52%), le Gouvernement (51%), mais également par les médias (45%) et dans une moindre mesure par les services de police et de renseignement (41%).

Il est alors intéressant de noter que la loi adoptée en août 2021, destinée a conforter le respect des principes de la République, rassure. Un Français sur deux (51%) estime que cette loi, couplée aux mesures de fermetures de mosquées radicales et d’associations islamistes, est susceptible de faire reculer la menace terroriste en France.

Malgré les virulents débats sur l’amalgame entre Islam et islamisme renaissant après chaque attentat, une nette majorité de Français déclare qu’il existe une distinction claire entre les musulmans les plus radicaux et ceux qui pratiquent paisiblement l’Islam (79%). Cependant, ce point de vue, est sensiblement mois partagé par les sympathisants de Reconquête (56%) et du Rassemblement National (57%).