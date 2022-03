L’Obésité est un sérieux facteur de mortalité chez les Algériens

Elle est le cinquième facteur de mortalité mondiale et fait au minimum 2.8 millions de victimes chaque année. En effet, l’obésité, ce mal du siècle, prend de l’ampleur en Algérie.

Les médecins tirent la sonnette d’alarme contre la prévalence du surpoids et de l’obésité qui progressent rapidement et constitue un sérieux problème de santé publique. D’après le Professeur Rachid Malek, vice-président de la société algérienne de l’obésité, « une récente étude a montré que les personnes de 19-70 ans sont touchées a raison de 14% chez les hommes et de 30% chez les femmes », signalant qu’ « elle commence a s’installer chez les enfants. »

Le Pr Djamel Eddine Nibouche, chef service de cardiologie a l’hôpital Nafissa hamoud (ex Parnet), indique que « l’obésité a des conséquences néfastes sur la santé d’un individu » et d’ajouter que « les gens obèses ont une diminution de l’espérance de vie et ont 11 fois de risque de développer un diabète, une maladie cardiaque, une hypertension artérielle, un AVC ou un cancer que les personnes normales ».

Pour devenir maitre de sa santé, les spécialistes conseillent de « revenir a la cuisine traditionnelle, faire de l’exercice physique et éviter la consommation abusive des sodas », ne pas abuser des sucreries et boire beaucoup d’eau. Il faut aussi et surtout initier les médecins de l’hygiène scolaire a faire un travail de sensibilisation a la base.