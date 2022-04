Logements : plus de 408.000 unités achevées au 31 mars 2022

Les travaux de réalisation de plus de 408.000 logements ont été achevés jusqu’au 31 mars 2022 dans le cadre d’un programme prévoyant plus d’un million d’unités, a annoncé samedi a Alger la directrice générale de l’habitat au ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Faïza Bendjama.