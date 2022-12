L’ONU demande à la Cour internationale de justice d’examiner l’occupation israélienne

L’Assemblée générale des Nations unies a adopté, vendredi 30 décembre, une résolution demandant à la Cour internationale de justice (CIJ) de se pencher sur la question de l’occupation israélienne de territoires palestiniens.

Cette décision intervient au lendemain de l’investiture du gouvernement le plus à droite de l’histoire d’Israël.

La résolution a été adoptée avec 87 voix pour, 26 contre, et 53 abstentions. Le texte exhorte la cour onusienne basée à La Haye à déterminer “les conséquences juridiques de la violation persistante par Israël du droit du peuple palestinien à l’autodétermination”, ainsi que de ses mesures “visant à modifier la composition démographique, le caractère et le statut de la ville sainte de Jérusalem”, selon France 24.

Les États occidentaux étaient partagés sur la question, tandis que les pays arabes ont unanimement voté pour, y compris ceux ayant normalisé leurs relations avec Israël. La Chine et la Russie ont également voté en faveur du texte.

Le représentant palestinien à l’ONU a déclaré que le vote envoyait un signal au nouveau gouvernement du Benjamin Netanyahu à propos de sa volonté de renforcer des politiques “coloniales et racistes” et a salué les États, qui ne se sont pas laissés “dissuader par des menaces et des pressions”. Un vote également salué samedi par l’Autorité palestinienne: “L’heure est venue pour Israël de se soumettre à la loi et d’être tenu pour responsable des crimes qu’il commet contre notre peuple”, a déclaré le porte-parole du président palestinien, Mahmoud Abbas.

Washington, Londres et Berlin s’opposent à la résolution

Les États-Unis, le Royaume-Uni, et l’Allemagne se sont opposés à la résolution et la France s’est abstenue. “Nous ne pensons pas qu’un renvoi vers la Cour internationale de justice aide à ramener les parties prenantes vers un dialogue”, a déclaré le diplomate britannique Thomas Phipps.