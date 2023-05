Lutte contre les feux de forêts: Vers l’acquisition de drones de surveillance

Prévenir vaut mieux que guérir. Avec le réchauffement climatique qui affecte la planète et un été qui s’annonce chaud pour cette année, les services de la Direction générale des forêts (DGF) se préparent à faire face aux éventuels feux de forêts durant la prochaine saison estivale et tablent sur l’acquisition de drones de surveillance pour détecter rapidement les foyers d’incendies.

Lors d’une intervention dans l’émission “L’Invité de la rédaction” de la Chaine 3 de la Radio Algérienne, l’inspecteur principal de la DGF, Boumesouad Abdelghani, a affirmé que l’intégration de ces moyens technologiques sera d’un appui important au dispositif traditionnel. “Si nous parvenons à acquérir ces drones de surveillance, cela sera très intéressant. Car, quel que soit le nombre de postes de surveillance, ils ne pourront pas couvrir l’ensemble des formations forestières”, a-t-il souligné.

Pour rappel, lors du dernier Conseil des ministres, le président de la République a souligné que “la réussite de la lutte contre les feux de forêt exigeait la mise en place d’un système de veille efficace”. Il a ordonné le lancement d’un appel d’offres pour l’acquisition de six (6) avions bombardiers d’eau de taille moyenne pour renforcer la flotte d’avions et d’hélicoptères de l’Algérie. Il a également ordonné le lancement d’un autre appel d’offres à destination des start-ups pour la modernisation des outils et équipements dédiés à la surveillance du couvert végétal à travers des drones, ainsi que la coordination avec l’État-major de l’Armée nationale populaire pour faciliter ces opérations vitales et maîtriser ce phénomène.