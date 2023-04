Macron a officiellement signé la loi sur la réforme des retraites

Le président français Emmanuel Macron a promulgué la loi sur la réforme des retraites au Journal officiel, dans la nuit de vendredi à samedi, snobant la demande solennelle de l’intersyndicale de ne pas le faire.

“C’est un hold-up démocratique.” Le député de La France insoumise François Ruffin a réagi à la promulgation, rapide, de la loi sur la réforme des retraites intervenue dans la nuit du vendredi 14 au samedi 15 avril. “Comme des voleurs, Emmanuel Macron et sa bande ont promulgué leur loi sur les retraites en pleine nuit. Parce qu’ils le savent bien: ce qu’ils viennent de pratiquer, c’est un hold-up démocratique”, a estimé sur Twitter François Ruffin.

Selon l’élu de la Somme, “cette brutalité marque, en fait, leur fragilité. Ils appartiennent déjà au passé”. “Nous, nous sommes forts. Nous sommes l’avenir. Nous sommes des millions. Nous le montrerons par un immense 1er mai”, a-t-il affirmé. Suivez notre direct.

La loi promulguée au Journal officiel. Le président de la République a promulgué au Journal officiel, dans la nuit de vendredi à samedi, snobant la demande solennelle de l’intersyndicale de ne pas le faire, a rapporté France Info. Le départ de l’âge légal de la retraite est officiellement à 64 ans. Il disposait de 15 jours après la décision des neuf Sages pour apposer sa signature, lui donnant ainsi force de loi.

Des heurts en marge des manifestations. A Paris, 138 personnes ont été interpellées, selon la préfecture de police. A Rennes, l’entrée du commissariat de police du centre-ville, fermé pour le week-end, a été incendiée. Le parquet de Rennes a annoncé samedi avoir saisi la Direction territoriale de la police judiciaire sous “la qualification de dégradation par moyen dangereux et association de malfaiteurs”.

Appel des syndicats à manifester le 1er mai. L’intersyndicale a demandé à Emmanuel Macron de “ne pas appliquer la loi” et appelé à “une journée de mobilisation exceptionnelle et populaire contre la réforme des retraites et pour la justice sociale” le 1er mai. La CGT a également annoncé son intention d’organiser des actions le jeudi 20 et le vendredi 28 avril.

L’intersyndicale avait rejeté l’invitation mardi à l’Elysée. La présidence avait lancé, vendredi après-midi, une invitation à venir rencontrer Emmanuel Macron, mardi, “quelle que soit la décision” du Conseil constitutionnel. Après la décision des Sages, l’intersyndicale a refusé d’entrer “dans un agenda politique qui nécessiterait un rendez-vous en urgence et dont l’ordre du jour ne serait pas le retrait de la réforme” et décidé “d’ici le 1er mai de ne pas accepter de réunions avec l’exécutif”.