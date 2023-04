Macron filmé en train de chanter dans les rues de Paris

Des images partagées sur les réseaux sociaux lundi soir montrent le président français entonner “Le Refuge” avec un groupe d’individus après sa prise de parole à la télévision.

Une prise de parole devant des millions de Français, suivie d’un chant entonné dans les rues de la capitale. Le président français Emmanuel Macron a été aperçu lundi soir dans les rues de Paris en train de chanter une chanson aux côtés d’un groupe de jeunes, a appris BFMTV auprès de l’entourage du chef de l’État, confirmant une information du HuffPost.

Après son allocution, Emmanuel Macron s’est accordé une balade en fin de soirée dans Paris avec son épouse. Alors qu’ils marchaient, ils ont été interpellés par un groupe de jeunes en train de chanter. Ces derniers ont demandé au président s’il pouvait les rejoindre. Il a alors accepté pour entonner une chanson pyrénéenne “qu’il affectionne et connaît”, selon son entourage.

Le chant reprit par le président et les jeunes qui l’entourent est Le Refuge, un chant traditionnel des Pyrénées, ici repris par un groupe soutenant le Projet Canto, un projet controversé visant à “sauvegarder, faire vivre et transmettre la mémoire du chant populaire et traditionnel”.