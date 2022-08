Macron: “Le dossier de visa pourrait conduire a un malentendu!”

Répondant a une question sur le remboursement des frais de visas refusés, Emmanuel Macron affirme qu’il s’agit d’un sujet sensible qui fait l’objet de tensions.

« C’est un sujet dont on a longuement discuté avec le président Abdelmadjid Tebboune.Si on n’y veille pas avec beaucoup de précaution exigence et de délicatesse commune, il peut conduire a des malentendus », a-t-il avancé en marge d’une déclaration accordée a la presse lors de son recueillement au cimetière Européen Saint-Eugène.

«Nous partageons la même volonté avoir une politique luttant contre l’immigration clandestine », a-t-il dit, avant de détailler: «Nous avons décidé de travailler ensemble et dans la confiance. On va être très rigoureux pour lutter contre les réseaux, on sera plus efficace dans les raccompagnements ».

Le locataire de l’Elysée a encore promis: « Nous serons plus souple sur l’immigration choisie. Dans ce cadre, on souhaite améliorer les délais ».

Macron souhaite avoir une approche plus souple sur l’immigration choisie, en l’occurrence les familles des binationaux, les artistes, les sportifs, les entrepreneurs ainsi les politiques qui nourrissent la relation bilatérale.

Pour ce qui est des frais non remboursés, Macron promets de simplifier la procédure pour éviter d’engager trop de frais qu’ils doivent rembourser.