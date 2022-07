Maladies transmissibles: Benbouzid appelle au respect des règles d’hygiène pendant la saison estivale

Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, a appelé mercredi a Alger, a la nécessité de prendre des mesures préventives, notamment le respect des règles d’hygiène, pour prévenir les maladies transmissibles et préserver la santé des citoyens pendant la saison estivale.

Dans une allocution prononcée lors d’une journée de sensibilisation sur “La Prévention des dangers sanitaires issus de la saison estivale”, le ministre a mis en avant l’impératif de “prendre des mesures pour maintenir l’hygiène, afin d’éviter l’apparition de maladies susceptibles de provoquer la propagation d’épidémies, dont les toxi-infections alimentaires collectives, les zoonoses et les maladies a transmission hydrique, ou encore un rebond des contamination au Covid-19”.

Evoquant les maladies les plus fréquentes en été, M. Benbouzid a cité les maladies de la peau et des yeux, en sus des effets de la canicule sur les enfants, les personnes âgées et les malades chroniques.

A cette occasion, le ministre a donné des instructions pour préserver la santé des citoyens lors de cette saison dont le “renforcement de la vigilance concernant la surveillance épidémiologique des maladies a déclarer, notamment les toxi-infections alimentaires collectives, les maladies hydriques et les envenimations scorpioniques tout en demeurant vigilant quant au covid-19”.

Par ailleurs, M. Benbouzid a appelé a la nécessité de renforcer la coopération entre les secteurs concernés par l’hygiène publique notamment en ce qui concerne le contrôle de l’eau potable.

Il a également souligné l’importance de l’hygiène au niveau des établissements a caractère alimentaire tout en réactivant les mesures intersectorielles de lutte contre les maladies liées a l’eau et les pathologies transmissibles par l’animal.

Concernant les statuts des travailleurs de la Santé, M. Benbouzid a indiqué, en marge de cette journée de sensibilisation, que la révision des Statuts intervenait conformément aux directives du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, ajoutant que des séances avaient été organisées a cet égard. Il a insisté sur le souci du secteur de “prendre en considération les avis des syndicats”, ajoutant que “le dossier relatif aux statuts sera présenté a la prochaine rentrée sociale”.