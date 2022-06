Mané de retour sur le terrain où il a commencé a taper au ballon

Au Sénégal, le pensionnaire de Liverpool et champion d’Afrique Sadio Mané continue de faire parler de lui de par son humilité, ses actions et ses gestes envers son pays et son peuple.

Ce mercredi 15 juin 2022, Sadio Mané a fait le bonheur de sa localité en organisant un match de gala a Bambali en compagnie d’un certain nombre de Stars, a l’image de El Hadj Diouf, Papiss Demba Cissé et Mbaye Diagne.

Sur sa page facebook, Sadio Mané a publié une photo en plein match sous une pluie battante en présence de nombreux de ses fans.

«Retour a la source avec un match de gala sur le terrain de Bambaly ou tout a commencé !!! Un grand merci a mes frères Mbaye Diagne, Desiré Segbe et sans oublier mon idole de toujours , sacré Elhadji Diouf», a publié le joueur donné comme favori pour remporter le Ballon d’Or .

Un lieu symbolique pour le meilleur buteur de l’équipe nationale qui a commencé a jouer au football sur ce terrain. «J’ai rejoué sur ce terrain historique avec beaucoup de plaisir. J’ai beaucoup aimé rejouer sous la pluie, sur le terrain de Bambali. Mes anciens coéquipiers d’enfance en ont fait la demande » a déclaré Sadio Mané dans un communiqué repris par un site sportif sénégalais.

C’est d’ailleurs suite a ce match que le ballon d’or africain a pris la décision de construire une nouvelle infrastructure pour sa localité. Sadio Mané annonce la construction d’un stade avec une pelouse synthétique. « Ils (ses amis) m’ont dit qu’il est temps de changer le terrain. Je vais lancer les travaux et dans 5 a 6 mois le stade sera doté d’une pelouse synthétique. J’espère que mes partenaires vont m’accompagner’’ ajoute celui dont le geste (le match sous la pluie) est salué par ses fans qui admirent son humilité.

«Tout ce que je fais est destiné au Sénégal. Certes c’est a Bambali, mais il faut toujours qu’on commence quelque part » a-t-il fait savoir.