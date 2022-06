Mantes-la-Jolie: L’Algérie remporte la CAN des quartiers face au Maroc

A 10 minutes de la fin, l’unique but de la soirée a enflammé le stade. L’Algérie prend sa revanche après s’être arrêtée aux portes de la victoire lors des deux éditions précédentes. Dans cette ambiance festive, ce n’est pas une équipe mais tout le quartier du Val-Fourré qui sort vainqueur de ce tournoi.

« On a gagné mais ce qui m’intéresse c’est le sourire des gens ! » Oualid soulève la coupe sur une petite scène bondée de monde. Enfants, supporters, famille, joueurs, la victoire se savoure ensemble. A Mantes-la-Jolie, l’Algérie remporte ce samedi soir la Coupe d’Afrique des nations des quartiers face au Maroc (1-0), au terme d’un match qui a gardé le suspense jusqu’au bout.

« La première fois on était en demi, l’année dernière en finale, cette fois c’était la bonne, sourit le capitaine de l’équipe. On a été très défensifs car on ne voulait pas perdre. » Dès les premières minutes de jeu, les maillots rouges du Maroc se sont montrés particulièrement offensifs, enchaînant les bonnes occasions. « C’était un match très disputé malheureusement on n’a pas gagné, regrette Ryan Boutagni, le sélectionneur de l’équipe marocaine. L’année prochaine si j’ai une promesse a vous faire, c’est qu’on ne va rien lacher. » Le goal de l’équipe déchue remporte quand même le trophée du meilleur gardien du tournoi.

C’est finalement l’attaquant algérien, Tomy Bouseksou, qui marque le premier but de la soirée… A 10 minutes de la fin du match. De quoi réveiller les supporters en pleine bataille de bouteilles d’eau vides et de slogans aguicheurs. Jusqu’au bout, l’ambiance est toutefois restée conviviale. « Je suis fier d’être la, c’est un grand rassemblement, apprécie Yassine, 21 ans. Ça montre qu’il y a une bonne ambiance dans les quartiers, contrairement a la mauvaise image qui peut être véhiculée dans les médias. »