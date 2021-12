Manuel Valls dit “non” a l’immigration!

Visiblement très Influencé par l’extrême-droite qui prône une politique hostile aux immigrés et a l’immigration, l’ancien premier ministre français Manuel Valls a plaidé lui-aussi pour stopper l’immigration.

Manuel Valls était l’invité, ce dimanche matin, du Grand Rendez-vous sur Europe 1, un entretien d’une heure dans lequel l’ex-ministre a été questionné sur l’immigration. Et il affirme: “La gauche républicaine doit pouvoir parler d’immigration. Dire par exemple qu’aujourd’hui, il faut arrêter l’immigration.”

La priorité a l’assimilation

En effet, pour l’ex-député de l’Essonne, la priorité est a “l’assimilation de ceux qui vivent sur notre sol, et le fait qu’ils aiment ce pays, sa langue, sa culture et son histoire”. De même qu’une reprise de “contrôle de la politique migratoire” française afin d’éviter “que l’extrême-droite ne prenne le contrôle”. “Ne pas comprendre qu’une grande partie des Français sont inquiets sur le sujet de l’immigration et que le succès, notamment, d’Eric Zemmour doit a ce sentiment qu’on ne s’en est pas occupé, serait absurde”, ajoute l’ancien ministre.

Appuyer sur “le bouton stop”

La solution proposée par Manuel Valls serait alors de “faire une pause”. “Il faut appuyer sur le bouton stop”, déclare-t-il avant de questionner: “Avons-nous besoin de nouveaux immigrés?” Pour l’ex-ministre, le “contrôle” de la politique migratoire passerait par la préservation du droit d’asile mais avec une “très grande fermeté”, par l’accueil des étudiants étrangers “élites du monde”, ou encore des quotas pour la main d’œuvre étrangère tout en “reconduisant a la frontière” les migrants en situation irrégulière. Pour mener a bien celle-ci, l’ex-député envisage la possibilité de la création d’une union des “grands courants de pensées républicains”.