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Marché : L’ONAB poursuit le déstockage du poulet via ses 143 points de vente à prix réduit

Echoroukonline
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Marché : L’ONAB poursuit le déstockage du poulet via ses 143 points de vente à prix réduit

L’Office national des aliments de bétail (Onab) poursuit le déstockage de quantités importantes de poulet congelé, à travers ses 143 points de vente répartis sur les différentes régions du pays, afin de contribuer à la régulation des prix et à la disponibilité du produit à un prix abordable, fixé à 350 dinars le kg, a indiqué un responsable à l’Onab.

L’approvisionnement dans le cadre de cette opération, qui intervient à l’approche de la célébration de la fête du Mawlid Ennabaoui, est effectué progressivement et quotidiennement pour couvrir l’ensemble des points de vente du groupe à travers les wilayas du pays, notamment via les complexes de l’Est, du Centre et de l’Ouest relevant de l’Onab, ainsi que la Société algérienne de régulation des produits agricoles (SARPA), précise à l’APS, le directeur de l’administration générale de l’Office, Mohamed Saïd Lalleg.

Il a ajouté que l’initiative est largement saluée par les citoyens, en raison de la disponibilité du produit dans le réseau de distribution, assurant que le poulet commercialisé par l’Onab répond aux normes en vigueur.

A ce titre, M. Lalleg a indiqué que les services vétérinaires du groupe public assurent un contrôle quotidien du produit, garantissant sa conformité aux exigences sanitaires.

L’écoulement des stocks de poulet congelé a débuté le 10 août dernier, à travers aussi les points de vente relevant des entreprises du groupe des industries agroalimentaires et logistiques (Agrolog) au niveau national.

APS

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