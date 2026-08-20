Trump annonce « l’opération économique la plus écrasante » jamais menée contre l’Iran

Le président américain Donald Trump a annoncé mercredi « l’opération économique la plus écrasante jamais menée contre un pays », intensifiant sa campagne visant à isoler l’Iran et menaçant de lourdes conséquences économiques les pays et les entreprises qui apporteraient leur aide à Téhéran.

« Personne n’a donné à la République islamique d’Iran une plus grande occasion que moi de conclure un accord. Malheureusement pour elle, elle n’a pas su la saisir. Par conséquent, j’annonce aujourd’hui l’opération économique la plus écrasante jamais menée contre un pays ! Il s’agira d’une guerre économique et d’un isolement d’une ampleur sans précédent », a déclaré Donald Trump sur sa plateforme Truth Social.

Les États-Unis chercheront à couper les circuits financiers et commerciaux procurant un soutien économique à l’Iran, a-t-il précisé.

« J’annonce également aujourd’hui que tout pays qui autorisera ses institutions financières, ses entreprises, ses aéroports ou ses entités gouvernementales à fournir une quelconque bouée de sauvetage à l’Iran s’exposera lui-même à de lourdes conséquences économiques », a-t-il ajouté.

Donald Trump a notamment cité la contrebande de pétrole, les accords de swap financier, les transferts d’espèces, les bureaux de change, les registres d’immatriculation des navires et les sociétés-écrans parmi les activités devant cesser.

« Tout cela doit cesser maintenant », a-t-il affirmé.

Le président américain a également assuré que les capacités militaires iraniennes avaient été fortement dégradées.

« Leur marine n’existe plus, leur aviation est détruite et leurs usines militaires sont désormais réduites en ruines », a-t-il déclaré.

Il a qualifié la monnaie iranienne de « sans valeur » et affirmé que le pays ne tenait « plus qu’à un fil ».

Donald Trump a présenté cette campagne comme un « Jour J économique » et appelé les alliés des États-Unis à se joindre à Washington pour isoler l’Iran.

« Nous avons besoin que tous nos alliés se tiennent aux côtés des États-Unis d’Amérique afin d’isoler et de vaincre la menace iranienne », a-t-il déclaré.

Le président américain a conclu en réaffirmant la position défendue de longue date par son administration sur le programme nucléaire iranien.

« L’Iran ne possédera jamais l’arme nucléaire », a-t-il assuré.

De son côté, l’agence de presse iranienne semi-officielle Tasnim a présenté la dernière menace de Donald Trump comme une nouvelle version de sa campagne de « pression maximale », qu’elle juge « vouée à l’échec ».

« Donald Trump, qui a mené tout au long de sa présidence une politique de “pression maximale” contre l’Iran et qui, après l’échec de cette politique, a eu recours aux menaces militaires, revient une nouvelle fois à la tactique de la “guerre économique”, en prétendant déclarer une “guerre économique” à l’Iran », a-t-elle écrit.

Tasnim a estimé que les États-Unis tentaient déjà depuis plusieurs années de restreindre les relations financières et commerciales de l’Iran avec le reste du monde.