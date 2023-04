Maroc: Peines alourdies pour les trois violeurs d’une fillette de 11 ans

Le verdict en première instance avait choqué l’opinion publique. La cour d’appel de Rabat a condamné les trois hommes à 20 et 10 ans de prison ferme.

C’est une jeune fille frêle et mutique qui est entrée, jeudi 13 avril, dans l’enceinte du tribunal de Rabat, accompagnée de sa grand-mère et de son père. Sanae, aujourd’hui âgée de 12 ans, a subi des viols à répétition sous la menace, entraînant une grossesse, selon des ONG de défense des droits des femmes, dans un village près de Rabat, alors qu’elle n’avait que 11 ans. Ses trois agresseurs, âgés de 25, 32 et 37 ans, pour lesquels le verdict en première instance avait été clément, ont vu leurs peines être alourdies par la cour d’appel de Rabat, dans la nuit de jeudi à vendredi.

Initialement condamnés, le 20 mars dernier, à deux ans de prison ferme pour l’un, à 18 mois ferme pour les deux autres, ils ont finalement écopé d’une peine de 20 ans de prison ferme pour l’un d’entre eux et de 10 ans pour les deux autres, pour « détournement de mineure » et « attentat à la pudeur sur mineure avec violence ». La cour d’appel a également relevé les dommages. Ils ont été condamnés à payer un total de 140 000 dirhams (plus de 12 500 euros), contre 50 000 dirhams (4 500 euros) en première instance. Ils encouraient jusqu’à 30 ans de prison ferme, selon le Code pénal marocain.

« Si c’était possible, j’aurais requis la peine capitale »

Devant la cour d’appel, Sanae « a réitéré son témoignage », a indiqué son avocat, Me Mohammed Sebbar. Au contraire d’une témoin mineure proche d’un des accusés et ayant précédemment appuyé la version de la fillette. Selon les avocats de la partie civile, elle s’est rétractée devant le juge.