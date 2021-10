Maroc: voici pourquoi Bourita conserve son portefeuille ministériel

Aziz Ghali, président de l’Association marocaine des droits de l’Homme (AMDH) a affirmé que le renouvellement de la confiance a Nasser Bourita, ministre marocain des affaires étrangères se veut un message a Tel Aviv selon lequel le régime marocain est attaché a l’accord de normalisation, exprimant sa stupéfaction quant a la reconduction de celui qui fut a l’origine des crises avec plusieurs pays.

Dans un entretien accordé a la presse, Ghali s’est demandé pourquoi l’on a tendance a associer le vote sanction des Marocains uniquement lorsqu’il s’agit du parti du Front de la justice et du développement tandis qu’on épargne le chef de la diplomatie marocaine Nasser Bourita qui est pourtant a l’origine des crises ayant opposé son pays a plusieurs autres Etats.

“Il (Bourita) a impliqué le Maroc dans des crises avec bon nombre de pays européens dont l’Allemagne et l’Espagne et actuellement avec la Russie y compris avec l’Algérie, et malgré cela il est maintenu en poste..Il y a aussi la question de la normalisation, et je pense que sa reconduction a la tête du ministère des affaires étrangères se veut un message pour l’entité sioniste quant au maintien de leurs relations malgré la volonté du peuple car le rétablissement des relations avec cette dernière est l’une des principales causes de la défaite du FJD aux législatives”, a expliqué le président de l’Association marocaine des droits de l’Homme.