Marseille: Une fusillade fait quatre blessés, dont trois graves

Plusieurs coups de feu ont été tirés dans la nuit de lundi à mardi, aux abords de la cité Félix Pyat, à Marseille. Quatre hommes ont été blessés, aucun suspect n’a été interpellé.

Il est environ 2h30, dans la nuit de lundi à mardi, quand la cité Félix Pyat, à Marseille, est réveillée par des coups de feu. Au pied des immeubles, trois blessés graves et de nombreuses douilles de calibre 9mm. L’un a été touché par balle à la tête, l’autre à la cuisse et le dernier au thorax. Une autre victime, plus légère, a reçu des projections d’éclats dans l’œil, a appris Le Figaro de source policière confirmant une information de La Provence.

À ce stade, aucun suspect n’a pu être interpellé et le mobile de la fusillade n’a pas été établi, mais les tirs ont éclaté à proximité d’un point de deal. «On ne peut pas exclure l’hypothèse de l’intimidation dans un contexte de trafic de stupéfiant», précise cette même source au Figaro.