Messi offre un cadeau spécial à ses coéquipiers en sélection après le sacre mondial

Messi et la sélection argentine ont remporté la Coupe du Monde il y a maintenant plus de deux mois, mais les célébrations et récompenses continuent de pleuvoir, pour cette nation qui attendait cela depuis tellement longtemps.

Ce n’est pas une fête en Argentine, ou une nouvelle soirée organisée par Emiliano Martinez, mais bien un cadeau, fait à l’ensemble du groupe argentin présent au Qatar qui vient faire la une. Lionel Messi, capitaine et meilleur joueur de l’Albiceleste durant ce Mondial avec 7 buts et 3 passes décisives, a décidé de récompenser ceux avec qui il a vécu cette inoubliable aventure.

Un cadeau personnel pour chaque joueur et membre du staff

Le joueur du Paris Saint-Germain, a offert un iPhone 14 à l’ensemble de ses coéquipiers, mais également à l’ensemble du staff présent sur place, a rapporté 90 MIN. Mais ce n’est pas tout, il ne leur a pas offert un simple téléphone, ils sont personnalisés au nom de chacun, on y aperçoit le logo de l’Argentine, et un texte rappelant le titre de champion du monde qu’ils ont obtenu.

Ils sont également tous en or, ce qui les rend uniques, et fait de ce cadeau, un énorme geste de la part de Messi.

Rappelons que Leo Messi a remporté il y a quelques heures le trophée “FIFA Best” du meilleur joueur du monde pour l’année 2022 offert par la FIFA lors d’une soirée organisée à Paris.