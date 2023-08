Mesures d’urgence pour éviter la propagation de la diphtérie dans le sud

“Suite à l’apparition de cas de diphtérie dans les wilayas du sud (régions frontalières avec les pays du Sahel), toutes les mesures ont été prises d’urgence par les autorités sanitaires locales pour éviter la propagation de la maladie, notamment la prise en charge de tous les cas au niveau des structures sanitaires, la création d’une cellule de crise pour suivre la situation épidémiologique et renforcer la surveillance et la réalisation d’enquêtes sur les cas”, précise un communiqué du ministère.

“Tous les moyens (médicaments, sérum antidiphtérique, vaccins, matériel de prélèvement, etc.) ont été mis à la disposition des équipes de soins ou de vaccination et des campagnes de sensibilisation et de vaccination à grande échelle ont été lancées, ciblant les quartiers les plus touchés et les cas contact”, souligne la même source.

Le ministère fait état de “16 cas confirmés” jusqu’à présent, affirmant que “la plupart des cas enregistrés sont des ressortissants étrangers de pays voisins non vaccinés qui vivent dans la banlieue de la ville de Tamanrasset”.

“La campagne de vaccination a touché plus de 10.100 personnes”, selon le communiqué.

“La situation est stable à l’heure actuelle” et “aucun cas n’a été enregistré depuis plusieurs jours”, a rassuré le ministère, soulignant toutefois que “la vigilance reste de mise”.

La diphtérie, qui est causée par une bactérie, se transmet principalement par contact direct ou par voie aérienne. Elle peut être prévenue par la vaccination.