Des pluies orageuses s’abattent ce samedi sur dix (10) wilayas du pays, a alerté l’Office national de la météorologie.

Ces pluies affectent ce samedi de 15h à 21h les wilayas de Tébessa, Oum El Bouaghi, Khenchla, Batna, Souk Ahras, Djanet, In Salah, Bordj Badji Mokhtar, In Guezzam et Tamanrasset.