Migrants morts en mer: Caron demande une minute de silence à l’Assemblée, le président refuse

Merci de rester assis. La présidente de l’Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet a refusé, ce mardi 20 juin, la minute de silence dans l’hémicycle réclamée par le député LFI Aymeric Caron en mémoire des centaines de personnes disparues au large de la Grèce alors qu’ils tentaient de rejoindre l’Europe.

Au moins 81 personnes ont perdu la vie le 14 juin, dans « l’un des pires naufrages les plus meurtriers jamais vus en Méditerranée », a rappelé Aymeric Caron lors des questions au gouvernement. Le bateau de fortune transportait plusieurs centaines de personnes à son bord – au moins 750, selon des témoignages –, dont de nombreux enfants. « En leur mémoire, je vous propose, chers collègues, mesdames et messieurs les ministres, que nous observions une minute de silence », a réclamé le député de Paris.

Quand @CaronAymericoff demande une minute de silence pour les naufragés en Méditerranée, seule la gauche se lève. Les autres groupes prétextent qu’il ne lui appartenait pas de le demander. Quand la forme permet de toucher le fond…#DirectAN — Olivier Faure (@faureolivier) June 20, 2023

À ces mots, ses collègues de la NUPES se lèvent, tout comme ceux siégeant sur les bancs de Renaissance et jusqu’aux ministres présents, dont la cheffe du gouvernement Élisabeth Borne. Mais l’élan est stoppé net par la présidente de l’Assemblée.

« Mes chers collègues, effectivement cette idée est formidable, mais (…) on ne fait pas de minute de silence de cette façon-là », déclare Yaël Braun-Pivet. La présidente de l’Assemblée nationale s’en remet au règlement : « La conférence des présidents est là pour ça, pour que nous puissions décider collectivement des moments pour lesquels dans cet hémicycle nous honorons les personnes disparues », assure-t-elle.

79 corps ont été retrouvés. On estime que 600 personnes sont mortes dans le naufrage. À l’Assemblée, une minute de silence a été demandée par @CaronAymericoff en leur mémoire. La Présidente de l’Assemblée l’a refusé.

Le RN l’a applaudit. Et a brisé la minute de silence. pic.twitter.com/NxvnlYYwj4 — Louis Boyard (@LouisBoyard) June 20, 2023

Le 8 juin dernier, pourtant, l’Assemblée nationale s’était spontanément recueillie en marge de l’attaque au couteau d’Annecy sur décision Yaël Braun-Pivet en direct depuis le perchoir.

La présidente de l’Assemblée nationale a opté pour une décision inverse ce mardi. « Vous devriez le savoir et j’en suis désolée, je suis navrée que vous m’obligiez à tenir ce genre de propos. C’est désolant parce que ce sont des moments qui doivent nous unir et pas nous désunir et des pratiques telles que celle-là nous déshonorent », ajoute Braun-Pivet à l’attention d’Aymeric Caron.