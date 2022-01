Ministre des Transports: le travail dans les ports doit être assuré 24h/24

Le ministre des Transports, Aissa Bekkai a appelé lundi les différentes entreprises activant dans le domaine du transport maritime et des infrastructures portuaires a déployer davantage d’efforts afin de relever les défis et de respecter l’instruction du Premier ministre, ministre des Finances, Aimene Benabderrahmane en ce qui concerne les jours et les horaires de travail (7/7 et 24h/24), a indiqué un communiqué du ministère.

Le ministre s’exprimait lors d’une réunion consacrée a l’examen du bilan annuel des activités de la sûreté maritime et portuaire, en présence de cadres du ministère et des différentes entreprises du secteur activant dans le domaine du transport maritime, a précisé le communiqué.

Au cours de cette réunion qui s’est déroulée au siège du ministère, un exposé a été présenté sur les différentes mesures et précautions de sécurité, notamment les dispositions du Code international pour la sûreté des navires et des ports (Code ISPS).

Les mesures prises ont permis d’évaluer la sûreté des ports et des navires avec l’élaboration des plans de sécurité appropriés, a assuré le ministre des Transports.

Bekkai a également évoqué l’importance et la vitalité de ces installations qui jouent un rôle clé dans l’économie nationale et dans les échanges commerciaux en Algérie d’autant plus que “95% de ces échanges sont réalisés par voie maritime”.