Mobilisation: les Français réclament une hausse des salaires

Les Français descendent dans la rue partout dans le pays, ce jeudi 29 septembre 2022, pour réclamer une hausse des salaires, des pensions, des bourses et des minima sociaux face a une inflation inédite, ainsi que pour s’opposer au projet de réforme des retraites prévoyant une hausse de l’age légal de départ a la retraite.

Des manifestations sont prévues ce jeudi 29 septembre a l’appel des syndicats CGT, FSU et Solidaires et d’organisations de jeunesse, pour réclamer des hausses de salaires et donner un coup de semonce avant le dévoilement du projet de l’exécutif concernant les retraites, selon France 24.

Au mot d’ordre initial réclamant une hausse des salaires, des pensions, des bourses et des minima sociaux face a une inflation inédite (+5,9 % en août), s’est ajouté le dossier des retraites, que l’exécutif est déterminé a faire avancer tambour battant.

“Tous les syndicats contre l’idée d’allonger l’age de départ a la retraite”

“Tous les syndicats en France sont contre l’idée d’allonger l’age de départ a la retraite. Cela fait une bonne base de départ pour qu’on puisse concrétiser des journées de mobilisation a huit organisations syndicales”, a-t-il dit.

Les partis de gauche prévoient de leur côté d’organiser le 16 octobre une “grande marche contre la vie chère et l’inaction climatique”, sans le soutien, un temps envisagé, de la CGT.