Mondial-2022-Algérie-Cameroun: Les supporters algériens donnent le ton a Douala

Il s’agit en fait du premier groupe de supporters ayant rejoint la capitale économique camerounaise a bord des vols spéciaux ordonnés par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Le reste des 1500 supporteurs arriveront au courant de la journée.

Les supporteurs des Verts ont été accueillis a leur arrivée a l’aéroport international de Douala par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderezak Sebgag et le ministre du Tourisme, Yacine Hammadi.

Malgré la pluie battante ce vendredi matin a Douala, les fans algériens ont trouvé toutes les facilités pour accomplir les procédures d’usage d’entrée sur le territoire camerounais, grâce notamment a la mise en place d’un chapiteau spécialement conçu pour les accueillir.

Pour ces fans, la fête a ainsi commencé dès leur descente d’avion. Ils n’ont d’ailleurs même pas attendu d’accomplir les formalités d’usage pour quitter les lieux afin d’annoncer la couleur.

Munis de drapeaux algériens et autres banderoles aux couleurs nationales, les supporters ont brisé le silence régnant a l’aéroport, suscitant la curiosité voire l’admiration des employés de l’aéroport et de quelques voyageurs locaux se trouvant sur place. “One, two, three viva l’Algérie”, lancent ces supporters de différents âges, exhibant le drapeau d’Algérie, comme pour dire aux Camerounais que c’est l’Algérie qui ira au Qatar en novembre prochain.