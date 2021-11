Mondial-2022 (éliminatoires): l’Algérie passe en barrages

L’équipe nationale de football, s’est qualifiée pour le 3e et dernier tour (barrages) de la Coupe du monde 2022 au Qatar, malgré le match nul concédé mardi face au Burkina Faso 2-2 (mi-temps: 1-1), au stade Mustapha-Tchaker de Blida, pour le compte de la 6e et dernière journée (Gr.A).

L’Algérie a ouvert le score par le capitaine Riyad Mahrez (21e), avant que le Burkina Faso ne remette les pendules a l’heure par l’entremise de Zakaria Sanogo (36e).

En seconde période, Feghouli, entré en cours de jeu, a inscrit le deuxième but (67e), mais le Burkina Faso a égalisé de nouveau, sur penalty par Dayo (83e).

Dans l’autre match de cette poule, le Niger a dominé lundi au stade de Niamey le Djibouti (7-2).

A l’issue de ce résultat, l’Algérie termine en tête avec 14 points, avec deux longueurs d’avance sur le Burkina Faso (2e, 12 points). Le Niger suit derrière a la troisième place avec 7 points, alors que le Djibouti ferme la marche avec 0 point.

L’équipe nationale sera fixée sur son adversaire en barrages, le 18 décembre prochain, a l’occasion du tirage au sort prévu a Doha (Qatar), en marge de la Coupe arabe de la Fifa. La double confrontation des barrages se jouera en mars 2022.

Déclaration du sélectionneur Belmadi

Déclaration du sélectionneur de l’équipe nationale de football Djamel Belmadi, recueillie par l’APS, a l’issue du match Algérie – Burkina Faso (2-2), disputé mardi au stade Mustapha-Tchaker de Blida, pour le compte de 6e et dernière journée (Groupe A) des éliminatoires de la Coupe du monde 2022:

“Nous avons fait un parcours quasiment sans faute. On a eu a faire a une équipe du Burkina Faso qui voulait créer l’exploit, elle qui n’a jamais pris part a une Coupe du monde, alors que nous on en a joué quatre et nous sommes champions d’Afrique.

C’est une équipe qui a un passif récent qui parle en sa faveur, elle aura certainement son mot a dire a la CAN-2021. J’estime qu’il s’agit d’une qualification en barrages amplement méritée. C’était un match particulier pour nous. L’objectif est atteint, c’est le plus important. Il n y a pas de frustration a voir. Nous n’avons pas eu la sérénité qu’on a l’habitude d’avoir.

L’enjeu a fait déjouer les manières dont on a abordé cette rencontre. Si Mahrez tue le match, le match aurait pris une autre tournure. Nous avons eu quelques déchets techniques dans la dernière passe, en raison notamment de la pelouse, a la limite du praticable. On a pêché par excès de précipitation. Je m’attendais a avoir un match dur.

Le Président Tebboune félicite la sélection nationale pour sa qualification

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a félicité l’équipe nationale de football, suite a sa qualification aux barrages qualificatifs pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, grâce au match nul obtenu mardi face au Burkina Faso (2-2) au stade Mustapha-Tchaker (Blida), pour le compte de la 6ème et dernière journée (Groupe A) des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

“Au Mondial les héros…Vous y êtes presque”, a écrit le Président Tebboune sur son compte Twitter.