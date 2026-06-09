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Mondial 2026: Premier entrainement des Verts à Lawrence

Echoroukonline
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Mondial 2026: Premier entrainement des Verts à Lawrence

Les joueurs de l’équipe nationale de football ont effectué, lundi après-midi, leur première séance d’entraînement à Lawrence (Kansas, Etats-Unis), dans le cadre de leur préparation au match amical qui les opposera à la Bolivie, mercredi 10 juin à 19h00 (heure locale), a indiqué la Fédération algérienne (FAF) sur son site officiel.

La séance, qui a débuté à 18h00 (minuit heure algérienne), s’est déroulée sur l’une des pelouses du complexe sportif de Rock Chalk Park, au sein de l’Université du Kansas. L’ensemble des joueurs a pris part à cette première sortie sur le sol américain.

Principalement consacrée au volet technico-tactique, cette séance a permis au staff technique de poursuivre la mise en place de son programme de préparation en prévision de la confrontation face à la sélection bolivienne.

Le premier quart d’heure de l’entraînement a été ouvert aux représentants des médias accrédités, qui ont pu suivre les premiers exercices du groupe.

Dans une ambiance studieuse et empreinte de sérénité, les Verts ont affiché beaucoup de détermination et de concentration, témoignant de leur volonté de bien préparer cette échéance et de poursuivre leur dynamique positive.

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