Mort de Nahel: Les mortiers d’artifice interdits pour le 14 Juillet

La vente, le port, le transport et l’utilisation des mortiers d’artifice sont interdits pendant le week-end du 14 Juillet, selon un décret.

« La vente, le port, le transport et l’utilisation » des mortiers d’artifice, très prisés par les émeutiers lors des récentes violences urbaines, sont interdits pendant le week-end du 14 Juillet, selon un décret paru dimanche au Journal officiel. « Afin de prévenir les risques de troubles graves à l’ordre public au cours des festivités du 14 Juillet, sont interdits, jusqu’au 15 juillet inclus, la vente, le port, le transport et l’utilisation d’articles pyrotechniques et artifices de divertissement sur l’ensemble du territoire national », d’après ce texte.

Cette interdiction ne s’applique pas aux professionnels habilités ou aux communes qui organisent des feux d’artifice pour la fête nationale, est-il précisé. Après les violences qui ont suivi la mort de Nahel, 17 ans, tué par un policier lors d’un contrôle routier, le gouvernement craint un nouvel embrasement dans les cités pour le 14 Juillet.

Des saisies massives

Élisabeth Borne a annoncé samedi, outre l’interdiction des articles pyrotechniques, que des moyens sécuritaires « massifs » seront déployés pour l’occasion. Les saisies de mortiers d’artifice se sont multipliées ces derniers jours. Ces feux d’artifice, en vente libre, sont détournés de leur usage depuis plusieurs années et utilisés à des fins illégales, notamment dans le cadre d’attaques dirigées contre les forces de l’ordre, les bâtiments, des véhicules ou bien même contre d’autres groupes criminels, selon une note récente de la Direction générale des douanes.