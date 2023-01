Népal: 67 morts dont 3 bébés dans le crash d’un avion (VIDEO)

Un avion de la compagnie Yéti Airlines avec 72 personnes à bord s’est écrasé au Népal dimanche, et le bilan humain vient de passer ce midi de 29 à 67 morts, indique la police.

Les corps de 64 victimes ont été emmenés à l’Académie des sciences de la santé de Pokhara. « La procédure d’identification des victimes est en cours », a confirmé le directeur, le Dr Bharat Bahadur Khatri.

Il y avait 68 passagers à bord, dont trois bébés et trois enfants, et quatre membres d’équipage, selon Le Parisien. Quinze étrangers étaient inscrits sur les documents de vol: cinq Indiens, quatre Russes, deux Coréens, un Irlandais, un Argentin et un Français, a indiqué le porte-parole de la compagnie aérienne, Sudrashan Bartaula.

Sur une vidéo postée sur les réseaux sociaux, on le voit virer en perdant de l’altitude. « J’ai vu l’avion trembler, se déplacer de gauche à droite, puis tout à coup son nez a plongé et il est entré dans la gorge », a raconté Khum Bahadur Chhetri à Reuters, ajoutant que des résidents locaux avaient emmené deux passagers à l’hôpital.

Après ce crash, les autorités ont renforcé les réglementations, notamment pour que les avions ne soient autorisés à voler que si les prévisions météorologiques sont favorables tout au long du trajet.