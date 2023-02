Noël Le Graët démissionne de la présidence de la FFF

C’est terminé. Après de longs mois de crise, Noël Le Graët, en retrait de la présidence de la Fédération française de football (FFF) depuis début janvier, a enfin remis sa démission mardi 28 février lors d’un Comité exécutif (Comex) de l’instance.

Pendant plus d’une décennie, il a dirigé le football français avec poigne et habileté politique. Mais sa fin de règne sera venue d’un énième dérapage et de la levée de la chape de plomb qui semblait peser sur ses pratiques et comportements au sein de la FFF, abîmant un peu plus l’image du “Menhir” de 81 ans.

Au siège parisien de la FFF qu’il dirigeait depuis 2011, Noël Le Graët a prévenu le Comité exécutif de sa démission, a appris l’AFP auprès d’un membre de ce Comex décisif pour l’avenir du football français, selon France 24. Autour de la table, les membres de ce “gouvernement” fédéral lui ont rendu un “hommage”, selon la même source. Le Comex s’attendait à voir le président céder sa place de lui-même, après plusieurs mois de turbulences autour du dirigeant. Philippe Diallo, le vice-président, va continuer d’assurer l’intérim à la tête de l’instance.