OM – PSG :Un supporter algérien fait irruption sur le terrain (vidéo)

C’est un supporter algérien qui a peut-être aidé l’Olympique de Marseille ou alors qui voulait surtout le maillot de Lionel Messi.

Alors que le Paris Saint-Germain avait une belle situation de contre, un supporter de nationalité algérienne est entré sur le terrain et s’est précipité vers Messi afin de lui demander son maillot. Bien évidemment, il a été sorti du terrain immédiatement, alors que le PSG aurait pu bénéficier d’un joli contre et peut-être d’un but. Mais ce supporter en a décidé autrement, alors que le Classique est toujours aussi indécis…

Rapidement escorté par les forces de sécurité

A la 73e minute, un homme habillé d’une doudoune blanche est arrivé en courant, alors que les Parisiens avaient le ballon. Lionel Messi était alors aux abords de la surface, balle au pied, et attendait ses coéquipiers pour distribuer le jeu. L’homme s’est approché de l’Argentin. L’arbitre a interrompu le jeu pour que le supporter soit évacué par les forces de sécurité.

Le jeu a rapidement repris, dans une deuxième période qui a vu Marseille pousser pour profiter de sa supériorité numérique (après le carton rouge d’Achraf Hakimi). Mais Paris a résisté pour terminer le match avec le point du nul. Pas si mal compte tenu des circonstances.