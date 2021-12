Oran: La 8e Conférence de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique

L’Algérie abrite, a partir de jeudi, les travaux de la 8e Conférence de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique, qui s’étalera sur trois jours, a indiqué mercredi un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale a l’étranger.

Cette conférence, qui se tient a Oran, verra une participation de haut niveau notamment des ministres des pays membres du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine (UA) ainsi que les membres africains au Conseil de sécurité des Nations unies, outre des experts et de hauts représentants d’organismes africains, de l’ONU et de la Ligue arabe.

La rencontre vise a “mettre l’accent sur la nécessité de promouvoir l’action africaine commune a travers le renforcement de la coordination et la coopération entre les pays africains membres du Conseil de sécurité de l’ONU et les autres membres de l’UA afin de faire entendre la voix de l’Afrique au sein du Conseil de sécurité et de défendre les positions africaines concernant les questions de paix et de sécurité, en sus de mettre fin a la marginalisation de l’Afrique au niveau des instances internationales de prise de décision”, note le communiqué.

Selon la même source, la tenue de cette 8e édition a Oran se veut un prolongement des premières éditions initiées par l’Algérie au courant des années 2013,2014 et 2015 dans le cadre de son engagement constant en faveur du soutien de l’action de l’organisation dans les domaines de la paix et de la sécurité et ses efforts laborieux pour le renforcement de l’action africaine commune.

Ces objectifs constituent les principaux axes que l’Algérie tend a défendre avec force, au nom de l’UA, lors de son mandat 2024-2025 au sein du Conseil de sécurité des Nations unies en coordination permanente avec les états africains et dans le cadre du respect total des décisions de l’UA.