Oran: une plage fermée après la mort de 2 personnes suite a la chute d’un rocher

Après la mort de deux personnes et la blessure d’une troisième suite a la chute d’un rocher dans une plage a Oran, les autorités locales ont procédé a sa fermeture.

Le wali d’Oran Saïd Saayoud a décidé, lundi, de la fermeture de la plage Ain Franine dans la commune de Bir El-Djir, suite a la chute d’un rocher, dimanche, faisant deux morts et une blessée, a-t-on appris lundi auprès des services de la wilaya.

La décision de fermeture de la plage devant les estivants a été prise par le wali d’Oran, afin d’éviter tout éventuel danger de glissement de terrain, comme a été le cas dans l’accident de dimanche lequel a coûté la vie a un père de famille et son fils et des blessures a son épouse.

Par cette décision proposée par la Direction du Tourisme et de l’Artisanat de la wilaya, le wali d’Oran a ordonné de ne rouvrir la plage qu’après une étude géotechnique du site et l’approbation de la commission de wilaya chargée de l’ouverture et de fermeture des plages afin d’éviter que ce genre d’accidents se reproduise.

De leur côté, des responsables a la commune de Bir El-Djir avaient installé, a titre préventif, des barrières en fer a proximité des falaises surplombant la plage pour empêcher les estivants de s’en approcher, avant qu’intervienne la décision du wali de fermer totalement la plage.

Pour rappel, une chute d’un rocher d’une falaise sur cette plage, est survenue dimanche vers 11 heures du matin, coûtant la vie a un père de famille et son fils et des blessures a son épouse, laquelle a été transférée aux urgences de l’Etablissement hospitalo-universitaire (EHU) « 1er novembre 1954 » d’Oran.

D’importants moyens matériels ont été mobilisés par les services de la Protection civile pour cette opération, dont huit (8) engins d’intervention, sept (7) ambulances. Une équipe spécialisée dans l’intervention dans les endroits difficiles et accidentés ainsi qu’une brigade cynophile ont été également mobilisées pour cette opération.