Ouverture de l’espace aérien à l’investissement privé: 15 entreprises ont obtenu des accords de principe

Fortement impactés par la pandémie mondiale de la Covid19, les prix des billets d’avions ont considérablement augmenté. En Algérie, les autorités avaient pris des mesures pour réduire les tarifs sur les vols nationaux et le ministre des transports, Aissa Bekkai, promet une baisse des prix sur les vols internationaux avec l’ouverture de l’espace aérien a l’investissement privé.

Lors de son passage, lundi, dans le « Forum de la radio », diffusée sur les ondes de la radio Chaine 1, M. Bekkai a révélé que « 15 entreprises privées ont obtenu des accords de principe pour l’investissement du transport aérien ».

Revenant sur le potentiel et l’emplacement stratégique de l’Algérie, le ministre a affirmé que son département travaille pour la réunion des conditions nécessaires a la construction d’un hub (plate-forme de correspondance aéroportuaire). « Nous avons plus de 30 aéroports et nous disposons de moyens de surveillance aérienne.

Certains appellent a la création d’un hub reliant l’Afrique au reste du monde et nous sommes entrain de réunir les conditions pour concrétiser ce projet », a-t-il fait savoir.