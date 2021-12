Ouverture d’une ligne aérienne entre l’Algérie et le Niger

Le ministère des Transports a annoncé jeudi, l’ouverture d’une ligne aérienne reliant l’Algérie et le Niger, et ce a partir du 9 janvier prochain.

«Dans le cadre de la démarche d’ouverture du gouvernement sur l’Afrique et ses marchés, et pour refléter les résultats des réunions périodiques organisées par le Ministère des Transports avec les opérateurs de transport aérien, une convention a été conclue entre Tassili Airlines et l’opérateur économique SILVI Tours, qui comprend l’ouverture d’une ligne aérienne reliant l’Algérie et le Niger », a fait savoir le ministère, lors d’un communiqué récemment rendu public.

La même source a notamment indiqué que la nouvelle ligne aérienne desservira les villes d’Alger- Tamanrasset- Agadez – Niamey.