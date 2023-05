Pêcheurs sinistrés: Le président de la République ordonne des indemnisations

L’indemnité décidée par le président de la République au profit des pêcheurs sinistrés suite aux dernières intempéries, sera prochainement versée après parachèvement de l’opération de recensement des dégâts et des bénéficiaires. Le Chef de l’Etat a donné un ultimatum d’une semaine pour le retour à la normale dans les sites endommagés.

À Bouharoun, l’un des ports de pêche touchés par les dernières intempéries, les pêcheurs s’entraident activement pour nettoyer leurs bateaux et retirer les débris charriés par les eaux, constate Samy Alloune, dans un reportage diffusé ce mardi sur les ondes de la chaine 3 de la Radio Algérienne.

« Nos bateaux ont été totalement ou partiellement détruits et beaucoup de gens ont perdu leur gagne pain », déplore le pêcheur Mohamed Anis, espérant une indemnisation et un retour à la vie normale dans les plus brefs délais. En attendant la réhabilitation des ports endommagés, une indemnité de 20 à 30 mille dinars, sera versée aux pêcheurs sinistrés. Khalil, un pêcheur au chômage, se dit satisfait de cette allocation, le temps de retrouver une activité normale.