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Pluies orageuses sur 13 wilayas de l’Est et du Sud à partir de 15 heures

Echoroukonline
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Pluies orageuses sur 13 wilayas de l’Est et du Sud à partir de 15 heures

L’Office nationale de la météorologie a mis en garde contre des pluies orageuses localement importantes qui affecteront plusieurs wilayas de l’est et du sud du pays au cours de la journée de ce lundi.

Selon un bulletin de vigilance émis par les services de l’Office, ces précipitations orageuses, parfois abondantes localement, débuteront à partir de 15h00 et se poursuivront jusqu’à minuit.

Les wilayas de Sétif, Mila, Batna, Oum El Bouaghi, Souk Ahras, Tébessa, Khenchela, Ouargla, Illizi, Djanet, Tamanrasset, In Guezzam ainsi que Bordj Badji Mokhtar sont concernées par cette alerte.

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