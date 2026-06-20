5 morts dans des attaques de l’armée sioniste sur le sud du Liban

Selon l’agence de presse officielle libanaise, les avions de combat sionistes ont ciblé depuis la nuit dernière les localités de Nabatiyé al-Faouqa, Nmairiyeh, Choukine, Habbouch, Kfarjouz, Arabsalim, Zibdine, Sejoud, Mahmoudiyé et Deir Zahrani, dans le gouvernorat de Nabatiyé.

Trois personnes ont perdu la vie dans la frappe visant la localité d’Arabsalim, et une autre dans l’attaque sur Deir Zahrani.

Une personne a également été tuée dans une frappe de drone ciblant une moto à l’entrée de la localité de Doueir.”

L’artillerie israélienne a également bombardé les environs du centre-ville de Nabatiyé aux premières heures de la matinée.

L’armée de l’occupant israélien poursuit ses attaques contre le Liban en dépit du mémorandum américano-iranien et du cessez-le-feu conclu.

Le mémorandum conclu entre l’Iran et les États-Unis

L’Iran et les États-Unis avaient annoncé le 14 juin être parvenus, dans le cadre d’un processus de négociation mené sous la médiation du Pakistan, à un mémorandum en 14 points prévoyant l’arrêt de la guerre et la résolution des différends entre les parties par la voie des pourparlers.

Ce protocole d’accord, baptisé « Mémorandum d’Islamabad », est entré en vigueur le 18 juin après avoir été signé par voie numérique par le président iranien Massoud Pezechkian et le président américain Donald Trump.

Le mémorandum comprend des clauses telles que la fin de la guerre, y compris au Liban, l’ouverture du détroit d’Ormuz et la levée du blocus naval imposé par les États-Unis à l’Iran.

Les attaques israéliennes sur le Liban et le cessez-le-feu

L’armée israélienne avait lancé d’intenses frappes aériennes sur le Liban le 2 mars, occupant plusieurs localités dans le sud du pays.

Le gouvernement libanais avait indiqué durant cette période que le nombre de personnes déplacées dans le pays avait dépassé le million.

Le président américain Donald Trump avait annoncé, dans une déclaration le 24 avril, que le cessez-le-feu temporaire de 10 jours, entré en vigueur le 17 avril entre le Liban et Israël, était prolongé de 3 semaines supplémentaires.

À l’issue du 3e cycle de pourparlers qui s’est tenu entre le Liban et Israël les 14 et 15 mai sous la médiation des États-Unis, il avait été décidé de prolonger le cessez-le-feu de 45 jours à compter du 17 mai.

Le ministère libanais de la Santé avait rapporté dans son dernier bilan que 3 980 personnes avaient perdu la vie dans les attaques menées par Israël contre le pays depuis le 2 mars.

Le département d’État américain avait annoncé le 3 juin, à l’issue du 4e cycle de pourparlers à Washington, qu’Israël et le Liban étaient parvenus à un accord sur un « cessez-le-feu global », à condition que le Hezbollah cesse totalement ses attaques et retire l’intégralité de ses combattants au sud du fleuve Litani. Le Hezbollah avait de son côté fait savoir qu’il rejetait ce cessez-le-feu conditionnel.

Par ailleurs, selon des informations relayées par la presse israélienne, un responsable israélien avait affirmé qu’un nouveau cessez-le-feu avec le Hezbollah était entré en vigueur au Liban.