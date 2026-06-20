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Mondial 2026: La FAF dépose un recours auprès de la FIFA concernant le match contre l’Argentine

Echoroukonline
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Mondial 2026: La FAF dépose un recours auprès de la FIFA concernant le match contre l’Argentine

La Fédération algérienne de football (FAF) a déposé un recours auprès de la FIFA pour protester contre certaines décisions arbitrales prises lors du match Algérie-Argentine de la Coupe du Monde 2026, a rapporté vendredi le site officiel de la Télévision algérienne.

Selon des sources au sein de la FAF, le recours porte sur trois incidents arbitraux majeurs impliquant un tacle sur le capitaine de l’équipe nationale, Aïssa Mandi, que la Fédération algérienne de football a jugé mériter une sanction plus sévère de l’arbitre ou le recours à la VAR. Un coup de coude sur Anis Hadj Moussa et un tacle sur Brahim Maza ont également été relevés, la FAF estimant qu’ils requéraient un examen et des mesures disciplinaires appropriées.

Cette décision fait suite à la polémique entourant l’arbitrage de la rencontre, qui a suscité de vives réactions parmi les supporters et les observateurs, certains réclamant un réexamen de certaines décisions jugées déterminantes pour le déroulement du match.

APS

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