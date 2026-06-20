Mondial 2026: Le Slovène Slavko Vincic dirigera le match Jordanie-Algérie

L’arbitre slovène Slavko Vincic sera aux commandes de la seconde sortie des Verts à la Coupe du monde 2026 prévue face à la Jordanie, ce mardi (04h00) au stade de la baie de San Francisco, pour le compte de la deuxième journée de la poule J.

Accrédité par la FIFA depuis 2010, ce referee de 46 ans est connu pour son excellente gestion de la pression dans les rencontres à forts enjeux. Le match Jordanie – Algérie peut être interprété comme tel, car les deux protagonistes ont vitalement besoin d’une victoire, étant donné qu’ils ont raté leur entrée en matière en s’inclinant respectivement face à l’Autriche (3-1) et l’Argentine (3-0). Un succès lors de cette empoignade relancerait le vainqueur dans la course à la qualification pour les 16es de finale.

L’homme en noir slovène, qui a dirigé lors de ce Mondial 2026 le match Brésil – Maroc (1-1), comptant pour la première manche de la poule C, est également connu pour être un arbitre qui privilégie la pédagogie et le dialogue. En outre, il fait partie de ce ceux qui favorisent la fluidité du jeu, plutôt que de hacher la rencontre en usant de son sifflet systématiquement.

Vincic compte à son palmarès plusieurs rendez-vous footballistiques majeurs, à l’image de la finale de la Ligue des Champions 2024, ayant opposé le Real Madrid au Borussia Dortmund, ou encore la finale de la Ligue Europa 2022, disputée entre l’Eintracht Francfort et les Glasgow Rangers.

Pour ce qui est de l’Algérie et de la Jordanie, cette partie marquera sa toute première expérience au sifflet avec ces deux nations.

Dans sa tâche, Vincic sera assisté de ses compatriotes Tomaz Klancnik (1er assistant) et Andraz Kovacic (2e assistant). Le Jamaïcain Oshane Nation officiera en qualité de quatrième arbitre, alors que le Trinidadien Caleb Wales a, pour sa part, été désigné arbitre assistant remplaçant.