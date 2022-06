Le champion du monde avec les Bleus Paul Pogba investit dans la finance islamique aux côtés de Khabib Nurmagomedov.

L’international français, qui quittera Manchester United a la fin du mois de juin, a rencontré le magazine américain “Bloomberg” pour parler de la gestion de sa fortune, défendant un meilleur accompagnement des sportifs dans le domaine, selon le Courrier international.

En fin de contrat avec le club britannique de Manchester United, le Français Paul Pogba est pressenti pour rejoindre son ancien club de la Juventus de Turin.

Le milieu de terrain a été approché en septembre dernier par le fondateur de la start-up implantée dans la finance islamique, un secteur où les investissements sont censés avoir des répercussions sociales positives, en accord avec les principes de la charia. Avec l’ex-champion de MMA Khabib Nurmagomedov, Paul Pogba est devenu l’un des principaux ambassadeurs de cette entreprise qui conseille les jeunes investisseurs.

“En tant que millionnaire jeune et musulman, Pogba espère réussir a inspirer d’autres joueurs issus de milieux défavorisés a mieux gérer leur argent”, explique Bloomberg. Après la défaite de la France contre le Portugal en finale de l’Euro 2016, le joueur avait dépensé plus de 100 000 dollars en un mois de vacances a Miami et Los Angeles.