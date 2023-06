Port du voile lors des compétitions de football: Darmanin «très opposé» au

Le ministre de l’Intérieur s’est dit «très opposé» au port du voile lors des compétitions de football, alors que le Conseil d’État examine un recours du collectif des «Hijabeuses».

Le port du voile sera-t-il bientôt autorisé sur les terrains de football ? Saisi par le collectif des «Hijabeuses», qui réunit des joueuses de confession musulmane, le Conseil d’État doit trancher la question d’ici deux à trois semaines. Lors de l’audience, lundi, le rapporteur public – qui dit le droit et dont l’avis est généralement suivi – a recommandé d’annuler l’article 1 de la Fédération française de football (FFF), visé par le recours, qui interdit «tout port de signe ou tenue manifestant ostensiblement une appartenance religieuse».

Ce n’est en tout cas pas l’avis de Gérald Darmanin, invité mardi sur RTL. Depuis Marseille, où il accompagne le chef de l’État, le ministre de l’Intérieur a dénoncé le risque d’«un coup de canif très fort contre le pacte républicain», si le juge administratif revenait sur cette interdiction. «Les terrains de sport sont sans doute les derniers endroits où la neutralité religieuse, politique et syndicale est quasi parfaite», a-t-il défendu. «On n’a pas à porter des vêtements religieux quand on fait du sport.»

En autorisant le port du hidjab, le Conseil d’État n’enverrait pas non plus «un bon signe pour la liberté de la femme», a pointé le locataire de la place Beauvau. Au travers de ce vêtement religieux – qui recouvre les cheveux -, ce dernier perçoit en effet «la conquête du corps des femmes». «J’espère que tous ceux qui défendent à juste titre le droit des femmes s’opposeront à ce genre de mesures iniques.»

Lorsqu’il était député du Nord (UMP), en 2012, Gérald Darmanin avait d’ailleurs déposé une proposition de loi «pour qu’il y ait la neutralité sur les terrains de sport», a-t-il rappelé. Et ce que devrait reprendre sans tarder le Rassemblement national (RN), très hostile au port du voile dans l’espace public. «Le hidjab dans le sport, c’est NON ! Et nous ferons une loi pour faire respecter ça», a ainsi réagi la patronne des députés RN, Marine Le Pen sur Twitter. C’est au tour des Républicains (LR) de monter au créneau, proposant à leur tour de déposer «un texte pour que la loi s’y oppose», a fait savoir