Pr Bitam: “L’Omicron peut sauver l’humanité…”

“L’Omicron peut sauver l’humanité”. C’est ce qu’a dit ,ce jeudi, le professeur Idir Bitam au micro de la Chaîne III de la Radio Algérienne.

Seulement 20% du personnel médical sont vaccinés et 2% des universitaires, entre étudiants et enseignants, alertent les spécialistes de la santé. «Ce qui explique cette réticence a la vaccination anti-Covid-19, c’est les fake news sur les réseaux sociaux. Les individus font davantage confiance a ces sources qu’a leurs médecins et spécialistes», regrette le Pr Idir Bitam, chercheur spécialiste des maladies transmissibles et pathologies tropicales émergentes.

Selon lui, les spécialistes et experts doivent participer a diffuser la bonne information parmi la population: «il faut l’intervention des chercheurs de différents domaines médicaux pour contribuer a transmettre l’information scientifique», recommande-t-il, ce matin jeudi, dans l’Invité de la Rédaction de la Chaîne III de la Radio Algérienne.

Pour le Pr Bitam, le personnel médical freine la vaccination parce qu’il est victime des fake news. «Lors d’une campagne de sensibilisation en faveur de la vaccination, un patient m’a informé que son médecin traitant lui interdisait de se faire vacciner contre le Covid-19», témoigne-t-il, insistant sur la nécessité de corriger les fausses informations et les rumeurs sur l’infertilité ou la mort annoncée dans deux ans des vaccinés.

L’Omicron peut sauver l’humanité de la pandémie

Si le Delta est a l’origine du taux de mortalité le plus élevé, l’Omicron peut, d’après ce spécialiste des maladies transmissibles, sauver l’humanité. «L’Omicron est 50 fois plus contagieux que le Delta, mais il favorise l’immunité collective naturelle. Celle-ci peut nous protéger contre n’importe quel variant, quelle que soit sa virulence », estime le Pr Idir Bitam, ajoutant que ce variant « pourra combler le vide des individus qui ne veulent pas se faire vacciner. »