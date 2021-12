Pr Mahyaoui: Vers la vaccination des jeunes de 12 à 17 ans

La situation sanitaire « risque réellement de dégénérer » dans les prochains jours au vu de l’augmentation des cas de contaminations durant ses derniers jours et de l’apparition du premier cas du variant omicron en Algérie. Le professeur Riad Mahyaoui alerte et appelle a plus de « vigilance ».

S’exprimant dans l’émission l’invité de la rédaction, le Pr Mahyaoui déplore le « laisser-aller » constaté dans la société. « Tout le monde doit être vigilant et inciter les autres a se faire vacciner. Parce qu’actuellement on est en période de grippe saisonnière et les gens ne le déclarent pas. Ils viennent travailler avec des éternuements et des écoulements nasales mais personne ne se soucie de tout ça », regrettent-t-il.

Le membre de la commission scientifique rappelle la propagation inquiétante du variant Omicron dans le monde qui, en quelques semaines seulement, a affecté plus de 60 pays dont certains d’entre eux recensent jusqu’a 100 000 cas par jour. « Ce n’est pas un jeu, l’Angleterre prévoit 6000 morts en mois de janvier », insiste-t-il.

En plus d’un suivi « plus pointilleux de la situation », le Comité scientifique compte étudier, cette semaine, la décision d’élargir la vaccination aux jeunes de 12 a 17 ans pour endiguer la propagation du coronavirus dans le pays. « On se réunit jeudi prochain avec les experts qui ont fait une lecture de la situation a l’échelle internationale et je pense qu’on pourrait éventuellement aller vers la vaccination des 12 a 17ans », a fait savoir le Pr Mahyaoui qui insiste sur la nécessité de respecter les mesures barrières et les gestes préventifs.