Première réunion du gouvernement Benabderrahmane en dehors de la capitale

Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane a présidé ce dimanche a Khenchela la première réunion de son gouvernement tenue en dehors du palais du gouvernement.

Aïmene Benabderrahmane et les membres de son gouvernement sont arrivés a Khenchela en provenance d’Oum El Bouaghi où ils ont été reçus a l’aéroport militaire par les walis de Khenchela, Ali Bouzidi, et d’Oum El Bouaghi, Zineddine Tibourtine, accompagnés des autorités sécuritaires et militaires de la wilaya de Khenchela.

L’ordre du jour de la réunion du gouvernement qui se tiendra au siège de la wilaya, sous la présidence du Premier ministre sera consacrée, conformément aux instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a l’examen et au débat de la feuille de route relative a la mise en œuvre du programme complémentaire de développement de la wilaya de Khenchela, approuvé récemment par le Conseil des ministres.