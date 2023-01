Préparatifs pour le mois sacré de Ramadhan 2023 au menu du Conseil des ministres

Le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, préside dimanche une réunion du Conseil des ministres consacrée à l’examen d’un projet de loi relatif à la prévention et à la lutte contre la traite des personnes et plusieurs exposés ministériels, indique un communiqué de la Présidence de la République.

“Monsieur Abdelmadjid Tebboune, Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, préside, ce jour, une réunion du Conseil des ministres consacrée à l’examen d’un projet de loi relatif à la prévention et à la lutte contre la traite des personnes, et des exposés ministériels conjoints portant sur le mécanisme d’approvisionnement du marché en Urée 46%, les préparatifs pour le mois sacré de Ramadhan 2023, et le dessalement de l’eau de mer”, lit-on dans le communiqué.