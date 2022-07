Président de la CAF: «On s’attend a ce que l’Algérie organise le meilleur CHAN de l’histoire»

Le président de la CAF Patrice Motsepe est arrivé à Alger en fin de journée de ce samedi 16 juillet, après 16 mois de son élection.

Le nouveau président s’est montré enthousiaste de sa visite en Algérie : «C’est un honneur d’être ici en Algérie, Je suis ici pour apporter mon soutien pour le football de ce grand pays, l’Algérie est l’un des meilleurs pays de football en Afrique, elle rend fier son peuple, mais aussi le peuple africain.»

« L’Algérie est l’une des meilleures nations au monde pas seulement en Afrique, on a besoin que les pays travaillent ensemble pour l’Afrique quelles que soient les religions et les différences, chez nous en Afrique du Sud on aime l’Algérie pour tout ce qu’elle a fait pour notre cause et notre combat contre l’Apartheid.»

Ce dernier n’a notamment pas caché sa déception après la non-qualification a la Coupe du monde : « Comme président de la CAF, j’aime toutes les nations, mais je ne suis pas content car l’Algérie ne sera pas au Qatar, c’est pour ça que je suis la, pour dire aux Algériens que l’Afrique les soutient, car on sait que ce pays est une terre de football, vous nous avez produit des joueurs de talent a travers l’histoire».

Quant a l’organisation du CHAN Motsepe assure que tout le monde a hate d’être en Algérie: « demain on va visiter quelques stades, car on veut que le CHAN algérien soit le meilleur de tous les temps, je veux remercier mon frère Zefizef, j’ai tout fait pour programmer ma visite avec l’élection du nouveau président, c’est ma première occasion de visiter l’Algérie.»