Pseudo carte du Maroc au forum de Beyrouth: Belani dévoile 5 vérités

Comme a leur accoutumée, les pseudos médias marocains prennent leur désirs et les mythes qu’ils échafaudent, pour des réalités.

Dans un article commis par l’un des champions de la mythomanie du Makhzen, le 360.ma, qui est a sa énième et certainement pas la dernière désinformation, affirme que “la Commission économique et sociale des Nations unies pour l’Asie occidentale (CESAO) a asséné un coup dur a l’Algérie en adoptant la carte complète du Maroc lors des travaux du forum arabe pour le développement durable qui s’est tenu, dernièrement, a Beyrouth”.

En réaction, Amar Belani, l’envoyé spécial chargé de la question du Sahara Occidental et des pays du Maghreb a déclaré a «Echorouk» que “les agents du Gouvernement du Makhzen, qui ont l’habitude d’écouter les autres par le biais des “oreilles” de Pegasus, font maintenant de la divination en nous relatant, croient-ils, les détails d’une conversation entre une délégation algérienne et des représentants de la Commission précitée a laquelle ils n’étaient pas présents”.

Il n’est pas question pour nous de rivaliser avec ces Pinocchio ni de répondre a leurs inepties. Nous nous limiterons aux faits suivants qui n’ont pas besoin d’oreilles indiscrètes ou des yeux qui regardent par le trou de la serrure:

1- L’organisation qu’ils mentionnent relève du système des Nations unies et la rencontre qui s’est déroulée, sous son égide, est conduite selon les règles, procédures et normes des Nations unies et, par conséquent, tous document ou cartes non conformes a la légalité internationale sont, ipso-facto, nuls et non avenus,

2- A aucun moment cette conférence n’a, et ce n’est certainement pas dans son mandat, adopté ou entériné une quelconque pseudo carte du Maroc, avec des frontières qui relèvent des fantasmes du Makhzen,

3- Quelles que soient les gesticulations du Maroc et ses acrobaties indécentes, la question du Sahara Occidental est une question de décolonisation ainsi reconnue par les Nations unies et l’Union Africaine. Ce territoire est classé non autonome et ce n’est pas par du gribouillage ou par des exercices de coloriage de cartes d’écolier que le Gouvernement du Makhzen arrivera a changer la réalité.

4- Ce qui est particulièrement pathétique dans cette affaire et qui dénote de l’inconsistance de la position marocaine est de lire que la carte “adoptée”, selon les dires des médias du Makhzen, est “la carte complète du Maroc” ou une carte “intégrant le Sahara marocain” ce qui signifie, a contrario, que les cartes reconnues par le droit international sont tout a fait autres et que le Maroc s’évertue a “intégrer” quelque chose ou a” compléter” son espace par ce qui ne lui appartient pas.

5- Quoi de mieux pour illustrer le doute, même chez ses agents chargés de vendre cette chimère car, lorsque l’on défend un droit légitime, nul besoin d’inventer des formules aussi vaseuses.