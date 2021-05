Quand Facebook censure les contenus pro-Palestine

Les géants de la technologie sont accusés d’avoir censuré des contenus palestiniens, de ne pas avoir étouffé la désinformation et d’avoir permis des incitations a la violence.

Lors de la récente recrudescence des violences dans les territoires palestiniens occupés, les réseaux sociaux se sont avérés une épée a double tranchant.

Comptes suspendus sur Twitter ou contenu bloqué sur Instagram, des internautes palestiniens dénoncent la censure dont ils se disent victimes sur les réseaux sociaux, où ils accusent les forces de sécurité israéliennes de répression brutale contre les manifestants a Jérusalem-Est.

La partie palestinienne de la Ville sainte, occupée par Israël, a connu ces derniers jours les violences les plus importantes depuis 2017 autour de la mosquée Al-Aqsa, troisième lieu saint de l’islam.

Censure des Palestiniens

Sur les réseaux sociaux, les Palestiniens ont largement relayé des photos et des vidéos des forces israéliennes, lourdement armées, dispersant des Palestiniens a Jérusalem-Est.

Sada Social, une plateforme destinée à protéger les contenus partagés par les Palestiniens sur Internet, a comptabilisé des centaines de restrictions au cours de la semaine écoulée sur les sujets liés a Cheikh Jarrah et Jérusalem-Est.

Mona al-Kurd, journaliste et habitante de Sheikh Jarrah menacée d’être chassée de sa maison de famille, a vu son compte Instagram suspendu temporairement alors qu’elle documentait les abus quotidiens. Son frère Mohammed al-Kurd a également vu son contenu supprimé au motif de « discours de haine », alors même qu’il affirme s’être contenté de filmer les violences policières sans autre commentaire.

Les habitants de Sheikh Jarrah se sont plaints que leurs stories sur Instagram suscitaient moins d’engagement et moins de vues pour des raisons inexpliquées. Pendant ce temps, sur Facebook – société-mère d’Instagram –, le groupe « Save Sheikh Jarrah » comptant plus de 130 000 membres, a été temporairement désactivé parce qu’il allait « a l’encontre des standards de la communauté ».

Des questions se sont également posées concernant Twitter, lorsque le compte de la journaliste palestinienne Mariam Barghouti a été suspendu alors qu’elle couvrait une manifestation de solidarité avec Sheikh Jarrah en Cisjordanie occupée. Twitter a plus tard affirmé a VICE que la décision avait été prise par accident – tout en omettant de préciser quelle disposition de ses conditions Barghouti avait été suspectée d’enfreindre.

« Les restrictions et la censure ont un grand impact sur la capacité des gens à communiquer, a se structurer et a partager des informations », a déclaré a MEE Marwa Fatafta, gestionnaire des politiques pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord a Access Now, ONG de défense des droits numériques.

Ces restrictions ne concernaient pas uniquement l’activisme autour de Sheikh Jarrah. Lorsque la police israélienne a fait irruption a la mosquée al-Aqsa pour réprimer brutalement les fidèles priant lors des derniers jours du Ramadan, des allégations de censure ont émergé.

Sur Instagram, le hashtag « al-Aqsa » a été temporairement caché en raison de signalements selon lesquelles certains contenus étaient « susceptibles de ne pas satisfaire les règles de la communauté d’Instagram », d’après une notification reçue par les utilisateurs.

Facebook, qui détient Instagram, a mis les suppressions de contenu sur le compte d’un « problème technique a l’échelle mondiale qui n’était pas lié a un sujet particulier ».