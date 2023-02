Racisme en France: 9 personnes noires sur 10 se disent victimes de discrimination

C’est un nouveau constat alarmant sur le racisme en France. Mercredi 15 février, le Conseil représentatif des associations noires (CRAN) présente à l’Assemblée nationale son deuxième baromètre sur la perception et le vécu des discriminations à l’encontre des personnes noires en France.

Cette enquête Ipsos a été menée auprès d’un échantillon de 807 personnes représentatives de la population française noire ou métisse d’ascendance noire.

L’étude révèle que 91 % des personnes interrogées en France métropolitaine ont répondu être victimes de discrimination raciale (« souvent » ou « de temps en temps »), a rapporté Le Monde. 85 % de ce même panel déclarent avoir été victimes de discrimination liée à la couleur de peau. « Le caractère absolu et général du phénomène est particulièrement frappant. On voit la progression des idées haineuses sur Internet ou dans le débat public », déplore Patrick Lozès, fondateur et premier président du CRAN.

Ces discriminations s’opèrent dans l’espace public (41 %) ou au travail (31 %). Plus de la moitié des personnes interrogées ont d’ailleurs ressenti une difficulté à décrocher un entretien d’embauche en raison de leur couleur de peau.

« Il nous faut ce sursaut collectif »

Dans le même temps, l’étude souligne l’échec du volet judiciaire en ce qui concerne ces questions. Seulement un quart des personnes victimes porteraient plainte auprès de la police ou de la gendarmerie après avoir subi une discrimination. Elles ne sont même que 9 % chez les habitants des départements et régions d’outre-mer.

«On ne peut pas laisser cette partie de la population être les damnés de la patrie, dénonce Patrick Lozès. Et aujourd’hui les pouvoirs publics ne peuvent plus dire : “On ne savait pas.” Les chiffres sont là. »